Bakker speelt in op FC Emmen-gekte met speciale tompoucen

EMMEN - De gekte rondom FC Emmen neemt steeds grotere proporties aan. Zo zijn er zelfs speciale FC Emmen-tompoucen op de markt.

Bakker Schoemaker in Emmen twijfelde geen moment. "Het leeft hier ontzettend. Dus we moesten wel iets met FC Emmen doen. Onze bakkers zijn er maar druk mee geweest vannacht", vertelt eigenares Annelies Muller.En of ze een beetje verkocht worden die rood-witte tompoucen? "Het loopt storm. We hebben er nog maar een stuk of vijftien liggen op dit moment." Muller vertelt dat ze al drie keer bij hebben gemaakt. "In totaal zo'n 200 stuks. Dit zijn echt de laatsten, want onze bakkers zijn nu naar huis. Meer worden er niet gemaakt."Muller is overtuigt van promotie. "FC Emmen gaat winnen van Sparta." En als dat inderdaad het geval is? "Dan gaan we weer wat nieuws verzinnen. Wat? Dat weten we nog niet. Dat moeten we bedenken als ze daadwerkelijk promoveren."Ook FC Emmen-taarten doen het goed weet Muller te vertellen. "Kinderen vinden het leuk. En er werd ook een FC Emmen-taart besteld voor iemand die 50 werd."Bakker Schoemaker maakte rondom de gouden medailles van schaatser Kjeld Nuis uit Emmen ook speciale tompoucen. Ook die waren razend populair