Programma zaterdagvoetbal: Opnieuw finale voor ACV, wie pakt poleposition in 3e klasse D? Programma zaterdagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het Asser ACV speelt vanmiddag opnieuw een finale in de strijd om lijfsbehoud in de derde divisie van het zaterdagvoetbal.

De ploeg van trainer Fred de Boer ontvangt in Assen DVS'33 uit Ermelo, de nummer 3 in de stand. Weet ACV te winnen (of gelijk te spelen) dan bestaat de mogelijkheid dat de Asser club boven de rechtstreekse degradatiestreep komt. Al mag Spijkenisse vanmiddag dan niet winnen tegen Scheveningen.



Bij een nederlaag van ACV en een zege van Spijkenisse is degradatie een feit voor de Assenaren.



In de hoofdklasse B speelt het Hoogeveense HZVV de belangrijke thuiswedstrijd, eveneens tegen degradatie, tegen Huizen. De rood-witten staan op dit moment op een promotie-/degradatieplek en moeten winnen om de nacompetitie nog te ontlopen.



De spanning om de titel is het hele seizoen al te snijden in de 3e klasse D. De beste papieren voor het kampioenschap zijn voor Tonego en Lutten. Beide ploegen hebben 46 punten, maar ook Hoogeveen en Hardenberg'85 doen nog volop mee met 45 punten en zelfs het Asser LTC is met 44 punten nog niet kansloos. Vanmiddag wordt duidelijk welke club volgende week, in de laatste speelronde, de beste papieren heeft.



Maar er is veel meer voetbal vanmiddag. Bekijk hieronder het complete programma:



Derde divisie

ACV - DVS'33 Ermelo

Jong FC Almere City - ODIN '59

ASWH - Magreb '90

DOVO - Jong FC Groningen

ONS Sneek - Spakenburg

Spijkenisse - Scheveningen

Jong FC Twente - Quick Boys

Jong FC Volendam - Capelle

VVOG - Harkemase Boys



Hoofdklasse B

Opheusden - CSV Apeldoorn

Eemdijk - AZSV

Excelsior '31 - Staphorst

SC Genemuiden - NSC Nijkerk

HZVV - Huizen

SDC Putten - Berkum

Sparta Nijkerk - Urk

Zuidvogels - Ajax



1e klasse E

Zeerobben - Blauw Wit'34

Be Quick D - Noordscheschut

Drachtster Boys - Balk

Groningen - Gorecht

PKC'83 - Buitenpost

Oranje Nassau - Winsum

Olde Veste'54 - VEV'67



2e klasse J

FC Meppel - Drenthina

Zuidhorn - Nieuwleusen

Gramsbergen - Groen Geel

FC Klazienaveen - DZOH

De Weide - DESZ

Omlandia - NEC Delfzijl

Pelikaan S - Bedum



3e klasse C

Onstwedder Boys - Mamio

Loppersum - DVC Appingedam

HFC'15 - Boerakker

Aduard 2000 - Be Quick 1887

Glimmen - Noordwolde

Stadspark - Niekerk

ONR - The Knickerbockers



3e klasse D

Lutten - Hardenberg'85

OZC - SVN'69

Fit Boys - FDS

ZZVV - SCD'83

Tonego - LTC

BSVV - Hoogeveen

Hollandscheveld - SCN



4e klasse A

VHK - Delfstrahuizen

VENO - SVBS'77

Nagele - Tolbeek

Wolvega - Creil

Sleat - Heeg

SVM - Vitesse'63



4e klasse C

De Sweach - Friese Boys

RWF - VIOD

Veenhuizen - ASC

Opende - Rottevalle

Oostergo - ODV

Harkema Opeinde - Ropta Boys



4e klasse E

Borger - Lycurgus

Sweel - Elim

Helpman - CSVC

SVBO - VMC Amicitia

Tiendeveen - FC Zuidlaren

HS'88 - NWVV



5e klasse A

SWZ Boso Sneek - Boornbergum'80

Ens - Hielpen

Bakhuizen - Blokzijl

Heerenveen - Woudsend

HJSC - IJVC

Espel - MSC



5e klasse E

VVAK - Nieuw Balinge

SC Angelslo - WVV

Veendam 1894 - VEV

Mussel - VCG

Erica'86 - Damacota

Wildervank - SETA