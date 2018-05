Deel dit artikel:











Dost speelt bekerfinale: als dank voor de steun van de ware supporters Bas Dost tijdens de training (Andre Kosters/EPA)

VOETBAL - Bas Dost wil zondag gewoon spelen in de bekerfinale van zijn club Sporting Portugal tegen CD Aves. De 28-jarige oud-speler van FC Emmen twijfelde eerder deze week nog over het meespelen nadat en zijn teamgenoten door enkele hooligans werd aangevallen op het trainingscomplex.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Dost was aanvankelijk in shock over de gebeurtenissen, maar verklaart nu op de site van de club dankbaar te zijn voor alle steun. "Ik ben dankdbaar voor de steun die ik heb gekregen van de ware Sporting-fans. Ik ben trots op de manier waarop mijn team met deze situatie is omgegaan We gaan hier samen doorheen."



Gewond

Er heerst in Portugal nog altijd ongeloof over de aanval van zo'n 25 gemaskerde 'fans' die afgelopen dinsdag met riemen, fakkels en strijkijzers spelers en stafleden (waaronder ook de trainer) te lijf gingen na een training. Meerdere spelers, waaronder clubtopscorer Bas Dost (met 27 goals), raakten gewond.



Steun

Niet lang na de brute aanval kwamen supporters bij het stadion om het gedrag van de hooligans af te keuren en steun te betuigen aan Dost en zijn ploeggenoten.



Geen Champions League

Sporting verspeelde afgelopen weekend de tweede plaats in de Portugese competitie en daarmee ook een ticket voor de voorronde van de Champions League.



De bekerfinale tussen Sporting en CD Aves begint om 18.15 uur.