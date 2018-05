Hunebedcentrum Borger wordt groter en hipper

BORGER - Een spannende dag komende dinsdag voor het Hunebedcentrum in Borger. Dan is de oplevering van het nieuwe entreegebouw, waar de laatste maanden hard aan gewerkt is.

"Het is een technische oplevering, waarbij je de laatste puntjes doorloopt met de aannemer. Het liefst wil je nul op dat lijstje, maar ik vrees dat dat niet lukt. Maar 1 juni is de opening en dan moet het wel helemaal klaar zijn", zegt directeur Hein Klompmaker in het radioprogramma Cassata.Klompmaker is aan zijn laatste jaar bezig bij het Hunebedcentrum. Dertig jaar is hij er dan directeur geweest. Zijn laatste huzarenstukje is het vernieuwingsplan, wat dit jaar in twee fasen wordt uitgevoerd.Anderhalf miljoen heeft hij voor de modernisering bij elkaar gehaald. Een miljoen komt van de provincie, 180.000 euro van de gemeente en de rest van fondsen.De meeste wensen op zijn verlanglijstje kan Klompmaker hiermee ook uitvoeren. "Ik had een droomscenario van twee miljoen. Maar goed, je moet altijd uitgaan van het meest wenselijke en dan zien wat ervan overblijft."Eerste stap die nu volop in uitvoering is, is de aanbouw van een nieuw entreegebouw van 200 vierkante meter, nodig om publiek en vooral ook schoolgroepen beter te ontvangen. "Nieuwe balies, toegangspoortjes, toiletblokken, kassa's en ook een wand met speciale lockers voor alle schooltassen van de groepen. Die hoeven dan niet meer op een bult gekwakt te worden."Ook zorgt het nieuwe glazen entreegebouw voor een rechtstreekse verbinding met het Oertijdpark buiten, dat pal naast het Hunebedcentrum ligt. "Zo kun je direct binnen een speciale route volgen waarbij je na de expositie meteen het leven instapt van de hunebedbouwers en er actief aan mee kunt doen", zegt Klompmaker. "Een eind omlopen zoals nu, hoeft niet. Je stapt straks het entreegebouw uit en hup je bent in het Oertijdpark."Na de opening op 1 juni van de nieuwbouw, volgt de aanpak van fase 2: vernieuwing van de complete tentoonstelling. "Die is inmiddels ouder dan tien jaar. We hebben er wel een mooie prijs mee gewonnen, maar de houdbaarheidsdatum is al lang verstreken."Het nagebouwde hunebed in de tentoonstellingsruimte wordt gereconstrueerd. Alle tekst en uitleg wordt meer interactief gebracht. "En er is meer informatie bijgekomen over de Trechterbekercultuur, door de prachtige vondst bij Dalfsen van een nederzetting over hoe ze woonden en werkten. Ook dat hoort in het verhaal thuis", aldus Klompmaker.Er ligt nog een ontwerp voor de herinrichting. "Maar in september komt er een klap op het definitieve plan, waarna de oude expositie over de hunebedbouwers in stappen wordt verbouwd. Moderner en uitgerust met meer technische snufjes van deze tijd."Maar alles in 3D of via virtual reality, dat wordt het zeker niet, zegt Klompmaker. "Mensen moeten onderling wel contact houden met elkaar en zich niet compleet afsluiten van de rest, zoals met een VR-bril."De grote opfrisoperatie moet zo min mogelijk overlast veroorzaken voor publiek, "want bezoekers moeten naar de huidige expositie kunnen blijven komen." Sluiting van het hele centrum voor een korte periode is onvermijdelijk, vertelt Klompmaker. "Ik denk dat we in november toch even volledig dicht moeten, om het laatste deel in één keer goed te maken."In december moet deze klus klaar zijn en dan zit het er na dertig jaar op voor Klompmaker als directeur. Dan trekt de oud-leraar geschiedenis, dan bijna 65 jaar, de deur definitief dicht van het centrum. "Nee, terugkijken doe ik nog niet. Ik heb nog veel te veel te doen."Van één ding baalt hij wel: dat het Hunebedcentrum nog altijd niet de mijlpaal van 100.000 bezoekers heeft gehad. De hoogste notering was 98.900 bezoekers. "Maar ik ga er niet meer op wachten. De afspraak was dat ik eind dit jaar afscheid neem. Dan is het mooi geweest en laat ik in vertrouwen de boel achter aan Harrie Wolters, nu al jarenlang mijn rechterhand."