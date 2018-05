VOETBAL - Azing Griever. Oud-trainer en technisch directeur van FC Emmen. Hij volgt 'zijn' club nog op de voet.

"Ik ga er altijd nog wel heen. Dit seizoen heb ik alles gevolgd, natuurlijk ook de laatste wedstrijden. Mooi dat het weer begint te leven en dat er weer mensen komen kijken. Dat is een poos geleden natuurlijk."Afgelopen donderdagavond tegen Sparta was de Oude Meerdijk voor het eerst sinds jaren weer uitverkocht. "Dat is leuk om mee te maken. De toeschouwersaantallen dit seizoen zijn niet om over naar huis te schrijven. Er was niet veel sfeer, ik ben blij dat dat door deze wedstrijden weer terugkomt."De 72-jarige Griever, woonachtig in Erm, was als trainer van Emmen eind jaren '90 ook een paar keer dicht bij promotie naar de Eredivisie. Het lukte uiteindelijk nooit. "Dat is natuurlijk teleurstellend. Iedere trainer wil wel een promotie meemaken. Dat komt toch op je cv te staan. Ik gun het Dick Lukkien dan ook van harte. Het is altijd jammer als je het net niet haalt. In die zin vind ik het wel jammer dat het nooit gebeurd is toen."Griever weet te vertellen dat dit soort play-offwedstrijden goed zijn voor het moreel van een team. "Je gaat met een positief gevoel die wedstrijden in. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je het gehaald hebt. Dat moet je mentaal meenemen, daar moet je van genieten in zo'n fase. Dan kom je als voetballer, als trainer en als club in een flow te zitten. Dat is met Emmen nu het geval.""Toen wij in de play-offs zaten werd het gespeeld over twee of drie wedstrijden en dan kwam de beste bovendrijven. Nu zijn het wedstrijden op zich. Als je dan een keer wint zit je in de finale, wat Emmen tegen NEC is overkomen. Natuurlijk is het een loterij. Maar ik vind Sparta kwalitatief een wat betere ploeg hebben dan Emmen. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren in zo'n wedstrijd, dat hebben we afgelopen zondag gezien.""Ik hoop dat FC Emmen promoveert, maar het gaat niet gebeuren. Als ik de wedstrijd van afgelopen donderdag terugzie, dan vind ik dat Sparta een stabielere ploeg heeft, met publiek achter zich. Het zou geweldig zijn voor Emmen, maar ik denk dat promotie een stap te ver is."