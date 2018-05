Deel dit artikel:











Twee gewonden bij botsing met meerdere auto's in Oosterwolde Een traumahelikopter kwam uit Amsterdam om hulp te verlenen (foto: De Vries Media) Meerdere auto's botsten op elkaar (foto: De Vries Media) Meerdere auto's botsten op elkaar (foto: De Vries Media)

OOSTERWOLDE - Bij een ongeluk in Oosterwolde zijn vanmiddag in elk geval twee mensen gewond geraakt. Mogelijk zijn er meer gewonden.

Op de N381 kwamen drie auto's met elkaar in botsing. Een van de voertuigen belandde in een sloot. Een aantal inzittenden zat bekneld, zij zijn door de brandweer uit de auto gehaald.



Meerdere ambulances zijn opgeroepen, net als een traumahelikopter uit Amsterdam. De N381 is bij Oosterwolde in beide richtingen dicht.