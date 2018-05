Deel dit artikel:











Knappe overwinning ACV houdt hoop levend Marco van der Heide bracht zijn ploeg met twee treffers terug in de wedstrijd (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - ACV heeft een zwaarbevochten 3-2 overwinning op DVS'33 behaald. Halverwege de wedstrijd leken de Assenaren nog op degradatiekoers, maar door een goede tweede helft draaide de wedstrijd in het voordeel van ACV.

De opdracht voor ACV was duidelijk. Zelf winnen en hopen dat concurrent Spijkenisse tegen Scheveningen punten zou laten liggen.



In de openingsfase viel alleen scheidsrechter Roeleveld uit Vinkeveen op. De arbiter gaf twee snelle gele kaarten aan Guus de Vries en Erik Eleveld. Voetballend viel er niet veel te genieten.



Achterstand

Na twintig minuten spelen kregen de gasten meer grip op ACV en kreeg de ploeg uit Ermelo kansen. Uit de tweede kans van de wedstrijd nam DVS de leiding. Uit een prachtige aanval schoot Maurice de Ruiter de 0-1 binnen.



Ook na de treffer kreeg DVS de beste kansen, maar doelman Ben Wormmeester had een paar goede reddingen. In de slotfase van de eerste helft beet ACV meer van zich af en Marco van der Heide kreeg de eerste kansen voor ACV, maar scoorde niet, zodat beide ploegen met 0-1 gingen rusten.



Marco van der Heide

ACV begon sterk aan de tweede helft en zette DVS vast op eigen helft. Na een kwartier spelen kreeg de thuisploeg een strafschop na een overtreding op Haaye Feenstra. Marco van der Heide bleef koelbloedig vanaf 11 meter en maakte geen fout, 1-1.



In een fase dat ACV sterker was, kwamen de gasten weer op voorsprong. Een verdedigingsfout van Daniel Schans leidde de 1-2 van Coen Vloedgraven in.



ACV rechtte echter de rug en nog geen vijf minuten later kopte Van der Heide ACV weer langszij. ACV ging op zoek naar de voorsprong en kreeg loon naar werken. Schans maakte zijn fout goed, door uit een corner van Eleveld de 3-2 binnen te knikken.



Degradatie voorlopig afgewend

ACV hield in de slotfase stand en behaalde een belangrijke overwinning. Spijkenisse won namelijk van Scheveningen en een nederlaag had degradatie betekend. Volgende week moet de club uit Assen op bezoek bij Quick Boys, terwijl Spijkenisse bij Capelle op bezoek mag. Het doelsaldo van ACV is één treffer beter dan dat van Spijkenisse.