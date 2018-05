Naast handboeien krijgen boswachters ook een wapenstok

Deel dit artikel:











SCHOONOORD - Handboeien hebben de boswachters al, maar nu krijgen ze ook een wapenstok en uiteindelijk zelfs pepperspray.

Geschreven door Marjolein Knol

Tenminste, dat hoopt Staatsbosbeheer. Want boswachters krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld.



"Laatst negeerde een hondenbezitter me gewoon", zegt boswachter Geerling Kruidhof. Hij moet regelmatig hondenbezitters vragen of ze hun hond willen aanlijnen. Als honden loslopen, kunnen ze pasgeboren reeën doodbijten. Dat gebeurde vorig jaar al zeven keer in Drenthe. Maar niet iedereen reageert goed op zo'n waarschuwing van een boswachter.



Dreigen met hond

Kruidhof zat in zijn auto toen hij de man voor de derde keer vroeg om zijn hond aan te lijnen: "Hij begon ineens te schreeuwen en te dreigen dat hij z'n hond op me af zou sturen. 'Pas op! Kom niet uit die auto!' Zoiets wil je niet meemaken. Zo ga je niet met elkaar om."



In 2017 waren er meer dan zeventig meldingen van agressie en geweld tegen boswachters, waarvan twee fysiek. Dit jaar is er al drie keer fysiek geweld tegen boswachters gebruikt, zegt Staatsbosbeheer.



Blij met wapenstok

"Als jongeren dronken zijn en wij ze moeten aanspreken op het illegale vuurtje dat ze stoken, tja. Dan moet je wel voorzichtig zijn", zegt de boswachter. "Soms is het beter om een situatie te laten, dan om jezelf in een gevaarlijke situatie te brengen. Helaas."



Het liefst gebruikt Kruidhof helemaal geen wapenstok. Toch is hij blij dat hij er vanaf komende zomer een op zak heeft. "Voor het geval dat een situatie uit de hand loopt. En ik denk ook dat mensen zich misschien wat meer inhouden als ze weten dat je een wapenstok hebt."