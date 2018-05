'Dit is een teken dat Hoogeveen blijft strijden voor een volwaardig ziekenhuis'

HOOGEVEEN - Na de lawaaiactie vanochtend bij ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, beraden politieke partijen en verloskundigen zich op nieuwe acties.

Het besluit van de Treant Zorggroep om de verloskunde en kindergeneeskunde vanaf dit najaar te centreren in Emmen, ten koste van de locaties in Stadskanaal en Hoogeveen leidde tot veel kritiek. Volgens Treant is het tekort aan kinderartsen de reden voor sluiting van de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal. Inmiddels hebben bijna 5.200 mensen de petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen getekend.Vierhonderd tegenstanders verzamelden zich vanochtend bij het gemeentehuis om gezamenlijk bij het Hoogeveense ziekenhuis te protesteren. Deze lawaaiactie werd georganiseerd door de SP en GroenLinks van Hoogeveen. Alle andere fractievoorzitters haakten daarbij aan."Ik hoop dat dit een aanzet is tot het aftreden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht", zegt SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord. "Zij zijn zelf door alle wisselingen het spoor bijster. Het personeel voelt zich ook niet meer senang bij dit bestuur. Dit is een teken van Hoogeveen dat wij blijven strijden voor een volwaardig ziekenhuis. Hoogeveen pikt dit niet."De fractievoorzitters gaan daarom volgende week om tafel om te bespreken wat ze verder voor het ziekenhuis kunnen betekenen. Kersverse wethouder Erwin Slomp van Gemeentebelangen beloofde aan de demonstranten dat hij alles in de strijd zal gooien voor een volwaardig ziekenhuis.Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen maakte tijdens de demonstratie kenbaar dat ze het bezoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 11 juni aangrijpt om de zorgen vanuit de politiek, inwoners en het personeel over te brengen aan het Kabinet."We hebben natuurlijk al Kamervragen aan Bruno Bruins (Medische zorg) gesteld. Maar De Jonge heeft ook een verantwoordelijkheid als je kijkt naar de invulling en verdeling van de zorg."De verloskundigen uit de regio Hoogeveen schrijven momenteel een brief aan minister Bruno Bruins. "We blijven ons inzetten voor een oplossing", zegt Mirja Strijker die namens verloskundigenpraktijk Hoogeveen het woord voert. "We maken ons zorgen over de veiligheid.""De aanrijtijden richting Zwolle en Assen worden straks veel langer", legt ze uit. "Uit onderzoek blijkt dat als de aanrijtijden bij complicaties langer dan twintig minuten zijn, dat de uitkomst voor moeder en kind slechter is. Dan is er meer kans op sterfte. Als dit plan doorgaat, dan zal dat zeker gaan gebeuren straks."Bestuurder Carla van de Wiel schreef eerder deze week in een column op de website van Treant dat het protest van vandaag niet helpt 'om meer kinderartsen naar onze regio te krijgen'."Als bestuur van Treant hebben we niets te kiezen. Er valt niets terug te draaien. Ik kan geen kinderartsen uit de hoge hoed toveren. We staan letterlijk met de rug tegen de muur", schrijft Van de Wiel. Verder wil Treant vandaag niet reageren.