Succes voor Milieufederatie: lichtreclame uit in de nachtelijke uren

ASSEN - Toch succes voor de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en haar oproep om verlichte reclame 's nachts te doven. Van de 26 reclameschermen die mediabedrijf Mundu exploiteert gaan er 21 's nachts op zwart tussen 01.00 en 05.00 uur.

Directeur Reinder Hoekstra van de NMF Drenthe is blij met de snelle en positieve reactie op het verzoek om in de nachtelijke uren het licht te doven. "Dit is een mooie eerste stap na onze oproep", zegt Hoekstra.De afspraak met Mundu gaat in vanaf 27 oktober, na de Nacht van de Nacht. Die nacht gaan alle schermen uit in het kader van een landelijke actie waarbij zoveel mogelijk licht wordt gedoofd, om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing.Mike Campbell, mede-eigenaar van Mundu, geeft gehoor aan de oproep, "want wij vinden duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook belangrijk."De verlichte reclamezuil bij Assen-Noord waar vooral commotie over was, en waardoor de natuurclub ook in actie kwam, gaat niet structureel uit. "Nee, jammer genoeg blijft bij Assen-Noord het licht 's nachts aan. Ze doen wel mee op 27 oktober met de Nacht van de Nacht, maar vanwege lopende contracten met adverteerders kunnen ze die niet op zwart zetten", zegt Hoekstra.Een mogelijkheid is nog dat de natuurorganisatie zelf adverteert op de zuil bij Assen-Noord, "en dat we hem dan voor die uren op zwart zetten. Alleen hebben we daarvoor geen geld, maar met een sponsor misschien? Bij deze een oproep", lacht hij.Hoekstra hoopt dat de snelle reactie en actie van het digitale reclamebedrijf Mundu een voorbeeld is voor anderen in de sector, om gezamenlijk tot afspraken te komen voor de nacht. "Dit is een heel goed signaal. Er is natuurlijk veel meer overbodige lichtreclame die 's nachts uit kan. Als we aan nog meer knoppen kunnen draaien, wordt het weer mooi donker in Drenthe."Volgens Hoekstra is de duisternis van belang voor Drenthe als toeristische provincie, "want bij ons in Drenthe is het vergeleken met de rest van het land nog mooi donker, je kunt er sterren kijken. En de nachtdieren, die hebben er baat bij dat het donker blijft."