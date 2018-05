Dokkum dwingt Noordscheschut in degradatiepositie

VOETBAL - Noordscheschut heeft in het duel tegen directe concurrent Be Quick uit Dokkum een duur verlies geleden. Door een 2-1 nederlaag zakt de ploeg van André Mulder naar voorlaatste positie in de 1e klasse E.

Voorafgaand aan het duel stonden beide teams op het zelfde aantal punten in de zeer competitieve 1e klasse E. Be Quick barstte van het zelfvertrouwen na twee overwinningen op rij, waaronder een zege bij de nieuw gekroonde kampioen Buitenpost. Noordscheschut wist uit de afgelopen zes wedstrijden slechts vijf punten te pakken en kon een overwinning goed gebruiken om degradatiegevaar af te wenden.De openingstreffer voor Be Quick kwam echter al in de 23e minuut op naam van Rudolf Banga, die de bal na een mooi opgezette aanval bij de tweede paal binnen tikte. Voor rust werd Noordscheschut nog wel twee keer gevaarlijk, maar keeper Eelke Kooistra hield het doel van Dokkum schoon. Vlak voor rust ging de verdediging van Noordscheschut in de fout en kreeg de thuisploeg een strafschop toebedeeld. Deze werd benut door Folkert van Dongera, waardoor de ruststand op 2-0 kwam te staan.Na rust was het een over en weer van kansen en in 78e minuut kopte Danny Kiekebelt de 2-1 voor Noordscheschut binnen. De ploeg van André Mulder bleef daarna druk zetten, maar opnieuw was het keeper Kooistra die een gelijkmaker veredelde.Dokkum liet daarna geen mogelijkheid meer tot scoren en dus ging Noordscheschut met 2-1 ten onder. Dat is opnieuw een harde tegenslag, want niet alleen Be Quick staat nu boven de Drentse ploeg, maar ook de winnende ploegen Zeerobben en Balk gaan aan Noordscheschut voorbij. Hierdoor staat de ploeg van Mulder nu op één na laatste met nog één wedstrijd te spelen.In die wedstrijd wordt gespeeld tegen het als tweede geëindigde Drachtster Boys, dat in principe nergens meer voor speelt en vandaag ook al van Balk verloor.