Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Het was een moeilijke dag voor het Drentse amateurvoetbal op zaterdag. ACV behaalde weliswaar een knappe zege, maar is nog niet uit de gevarenzone.

- Knappe overwinning ACV houdt hoop levend

- Verliezend HZVV moet zich via nacompetitie handhaven​

- Dokkum dwingt Noordscheschut in degradatiepositie​

- LTC definitief uitgeschakeld voor titel na nederlaag bij TONEGO​

- Elim weer leider na winst bij Sweel​

HZVV en Noordscheschut verloren, waardoor vooral de laatstgenoemde ploeg serieus in de problemen is geraakt.Maar er werd nog veel meer gevoetbald op de Drentse velden en daarvan staan hieronder de uitslagen:ACV - DVS'33 Ermelo 3-2Jong FC Almere City - ODIN '59 1-1ASWH - Magreb '90 9-0DOVO - Jong FC Groningen 1-1ONS Sneek - Spakenburg 0-4Spijkenisse - Scheveningen 2-0Jong FC Twente - Quick Boys 3-2Jong FC Volendam - Capelle 1-3VVOG - Harkemase Boys 1-1Opheusden - CSV Apeldoorn 0-1Eemdijk - AZSV 1-2Excelsior '31 - Staphorst 4-5SC Genemuiden - NSC Nijkerk 8-2HZVV - Huizen 2-4SDC Putten - Berkum 0-3Sparta Nijkerk - Urk 1-1Zuidvogels - Ajax 3-3Zeerobben - Blauw Wit'34 3-2Be Quick D - Noordscheschut 2-1Drachtster Boys - Balk 1-2Groningen - Gorecht 3-4PKC'83 - Buitenpost 3-0Oranje Nassau - Winsum 0-3Olde Veste'54 - VEV'67 1-3FC Meppel - Drenthina 2-1Zuidhorn - Nieuwleusen 4-3Gramsbergen - Groen Geel 1-2FC Klazienaveen - DZOH 0-0De Weide - DESZ 2-2Omlandia - NEC Delfzijl 1-2Pelikaan S - Bedum 0-1Onstwedder Boys - Mamio 3-1Loppersum - DVC Appingedam 4-1HFC'15 - Boerakker 7-1Aduard 2000 - Be Quick 1887 3-3Glimmen - Noordwolde 2-4Stadspark - Niekerk 3-1ONR - The Knickerbockers 1-6Lutten - Hardenberg'85 0-0OZC - SVN'69 2-1Fit Boys - FDS 2-1ZZVV - SCD'83 0-2Tonego - LTC 4-0BSVV - Hoogeveen 1-1Hollandscheveld - SCN 2-1VHK - Delfstrahuizen 2-1VENO - SVBS'77 4-3Nagele - Tolbeek 0-5Wolvega - Creil 1-2Sleat - Heeg 2-3SVM - Vitesse'63 3-2De Sweach - Friese Boys 0-3RWF - VIOD 2-0Veenhuizen - ASC 5-2Opende - Rottevalle 3-1Oostergo - ODV 1-2Harkema Opeinde - Ropta Boys 1-0Borger - Lycurgus 2-1Sweel - Elim 0-2Helpman - CSVC 6-2SVBO - VMC Amicitia 4-6Tiendeveen - FC Zuidlaren 6-2HS'88 - NWVV 4-2SWZ Boso Sneek - Boornbergum'80 9-1Ens - HielpenBakhuizen - BlokzijlHeerenveen - WoudsendHJSC - IJVCEspel - MSCVVAK - Nieuw Balinge 1-3SC Angelslo - WVV 3-2Mussel - VCG 3-1Erica'86 - Damacota 3-1Wildervank - SETA 2-5