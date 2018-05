Verliezend HZVV moet zich via nacompetitie handhaven

VOETBAL - Hoofdklasser HZVV moet zich opmaken voor de nacompetitie. De ploeg uit Hoogeveen verloor in de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie van Huizen: 2-4.

HZVV blijft na de nederlaag op de dertiende plek steken. De formatie van trainer Gert van Duinen kan definitief niet meer stijgen op de ranglijst, terwijl de twee achtervolgende clubs het moeten stellen met een veel slechter doelsaldo. HZVV zal daarom na de laatste competitiewedstrijd, volgende week bij NSC, in principe nog steeds de nummer dertien zijn.Voor de thuisclub begon de confrontatie met Huizen dramatisch. Garrett Jones ontpopte zich tot een regelrechte plaaggeest voor HZVV. De spits was in de eerste minuut al dicht bij de openingstreffer en opende de score vier minuten later alsnog. Jones tekende nog eens vier minuten bovendien voor de 0-2. Vanaf de kop van het strafschopgebied volleerde hij prachtig raak.In de twintigste minuut ontsnapte HZVV aan verdere schade. Na een voorzet van Garrett miste Joey Papamelodias een grote kans bij de tweede paal. Diezelfde Papamelodias mocht van geluk spreken dat hij enkele minuten later niet van het veld werd gestuurd nadat hij een duw uitdeelde aan zijn tegenstander Lorenzo Valente. De scheidsrechter deed het incident af met geel, tot hoorbare onvrede van het thuispubliek.Na een half uur mochten de supporters van HZVV alsnog juichen. Op aangeven van Kelly João schoot Yoran Popovic de 1-2 binnen. João was daarna in verdedigend opzicht belangrijk door een gevaarlijke kopbal voor de doellijn weg te werken. HZVV claimde voor rust nog een penalty na een vermeende overtreding op Popovic, maar de arbitrage wilde opnieuw niet meewerken.Na de hervatting kwam Huizen al rap op 1-3. Na een uitbraak was Quincy van Waveren trefzeker. Invaller Jos Fidom liet HZVV alsnog hopen op een goed resultaat door de 2-3 voor zijn rekening te nemen. Diep in de tweede helft stelde Van Waveren de winst voor Huizen echter veilig door opnieuw te scoren.