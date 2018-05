'Meer agenten zijn altijd welkom, maar we hebben niets te klagen'

GRONINGEN - De politie in Noord-Nederland krijgt er waarschijnlijk ruim 80 agenten bij.

Volgens korpsbeheerder Peter den Oudsten is er 'als je kijkt naar de politiesterkte, altijd ruimte voor meer'. Maar in vergelijking met de rest van het land hebben we volgens hem 'niets te klagen'."Als je kijkt naar de criminaliteitscijfers in het Noorden, dan zie je over het algemeen dat het gevoel van veiligheid hoog is", zegt Den Oudsten - tevens burgemeester van Groningen - tegen RTV Noord "We kunnen natuurlijk aan de bel trekken wat we willen, maar we zien dat de cijfers in andere delen van het land veel hoger liggen dan hier. In dat licht acht ik het niet realistisch dat we er meer mensen bij krijgen."Het kabinet trekt de komende vier jaar miljoenen uit voor het versterken van de politie in ons land. Er zouden zo'n 1.100 extra arbeidsplaatsen bij komen. In het Noorden komt dat neer op 83 politiemensen.