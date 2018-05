Deel dit artikel:











Drentse vrouwen uitgeschakeld in strijd om Duitse beker (foto: Bad Wildungen Vipers/Jörn Reuvers)

HANDBAL - De eerste Bundesligaclub Bad Wildungen Vipers van de Drentse handbalsters Anouk Nieuwenweg, Mariël Beugels en Miranda Robben, is uitgeschakeld in de strijd om de Duitse beker. Vanmiddag verloren ze de halve finale met 29-33 van Vfl Oldenburg.

Geschreven door Karin Mulder

Het was voor het eerst in de clubhistorie dat de vrouwen zover zijn gekomen in het bekertoernooi. Nieuwenweg komt uit Emmen, Beugels uit Benneveld en Robben, die bezig is met haar laatste seizoen, komt uit Klijndijk. Robben en Nieuwenweg speelden bijna de hele wedstrijd. Ook Mariël Beugels kwam nog even in actie.



"We speelden de eerste helft echt heel goed. Maar in de tweede helft, meteen na rust, lieten we het liggen. We maakten domme fouten en geen doelpunten meer. De achterstand liep op naar acht punten en dan loop je achter de feiten aan. Wij hebben een jonge ploeg vergeleken met Oldenburg. Misschien was dat ook wel het verschil", laat Nieuwenweg vanuit Stuttgart weten.