FC Emmen onderweg... naar de eredivisie? Zo'n 200 supporters zwaaiden FC Emmen aan het begin van de avond uit bij het stadion

VOETBAL - FC Emmen is onderweg naar Rotterdam. De selectie van trainer Dick Lukkien vertrok iets na 18.00 uur richting de havenstad om zich daar in alle rust voor te bereiden op het duel van morgen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Om 15.30 uur werkte de, volledig fitte, spelersgroep de laatste training af waarna de fanatieke supportersgroep van de Drentse club nog een ludiek cadeau overhandigde en er werd gegeten op het stadion.



Mis niets!

Morgenmiddag om 14.30 uur begint de allesbeslissende wedstrijd voor promotie, danwel degradatie (voor Sparta) op Het Kasteel. Radio Drenthe Sport is er natuurlijk de hele middag bij. De uitzending begint om 14.00 uur. Ook houden we u via deze site van minuut tot minuut op de hoogte in de liveblog.