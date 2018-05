Deel dit artikel:











Tafeltennissers DTK'70 schrijven geschiedenis met landstitel Tafeltennissers DTK schrijven geschiedenis met landstitel (foto: Stijn Steenhuis/ RTV Drenthe)

TAFELTENNIS - De mannen van De Treffers uit Klazienaveen zijn in Hilversum vanavond voor het eerst in de clubhistorie landskampioen geworden. De afgelopen twee jaar verloren ze de finale van Taverzo. Vanavond werd er, na een zinderende finale, met 3-2 gewonnen van de ploeg uit Zoetermeer.

Geschreven door Karin Mulder

"Dit is echt fantastisch. Twee jaar op rij had Taverzo het geluk aan haar zijde. Nu was het onze beurt", zegt trainer en speler Barry Wijers die de allesbeslissende partij won. "Deze titel is ook voor onze trouwe supporters."



DTK'70 kwam met 2-1 in partijen achter. Maar de Belg Yannick Vostes wist de spanning weer terug te brengen in de titelstrijd. Hij bracht de stand weer in evenwicht.



Beslissende partij

Barry Wijers speelde de beslissende partij. Tegen Dorian Nicolle verloor hij nog de eerste set met 9-11, maar daarna won hij met 11-2 en 11-6. De vierde set ging met 5-11 naar Nicolle, maar in de allesbeslissende set sleepte Wijers met 11-5 de landstitel binnen.



Kippenvel

"Ik voelde wel dat ik beter was. Ik had het misschien in de vierde set nog af kunnen maken. Maar toen zat er zoveel spanning op dat het niet lukte. Toen ik in de vijfde set op voorsprong kwam kreeg ik kippenvel, want ik wist dat ik geschiedenis zou kunnen gaan schrijven", besluit Wijers.