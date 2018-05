LTC definitief uitgeschakeld voor titel, Hoogeveen heeft nog kans

VOETBAL - In de 3e klasse D moest LTC vanmiddag winnen om de hoop op het kampioenschap levend te houden. Het team van trainer Richard Poortman leed echter een zware nederlaag bij koploper TONEGO: 4-0.

TONEGO behoudt door deze overwinning de koppositie en kan volgende week in en tegen Hoogeveen het kampioenschap veiligstellen. Voor LTC staat er in de laatste competitiewedstrijd niets meer op het spel. De ploeg kan zich alvast gaan opmaken voor de nacompetitie.In een gelijkopgaande eerste helft waren de kansen schaars. Marc Heerings wist TONEGO-keeper Youri Scholtens te testen na een knappe actie. Bij de thuisploeg was topscorer Allan Bakker dicht bij een goal, maar doelman Jelle van der Veen kon z'n vingertoppen tegen de bal krijgen.Na rust kwam TONEGO beduidend sterker voor de dag. Nadat Allan Bakker een vrije trap slim meegaf schoot Sjoerd Tuinhof overtuigend de 1-0 binnen. LTC was direct daarna dicht bij de gelijkmaker, toen de zojuist ingevallen Xander Eisses een voorzet van Dennis Dijks bijna kon binnenkoppen.Na ruim een uur spelen liep TONEGO via een counter uit naar 2-0. Allan Bakker gaf de bal mee aan Joep Henselmans die het leer beheerst tegen de touwen schoot. Het verzet van LTC was volledig gebroken toen Allan Bakker amper twee minuten later zelf de 3-0 binnen kon werken. De 4-0 in de slotfase was vervolgens slechts voor de statistieken.Door het verlies is LTC dus uitgeschakeld voor het kampioenschap en staat TONEGO er het beste voor. Helemaal omdat Hoogeveen met 1-1 gelijk speelde tegen het laag geklasseerde BSVV en daardoor kostbare punten morste. Ook de andere twee titelkandidaten hebben achterstand opgelopen. SC Lutten en Hardenberg speelden vandaag tegen elkaar en in een doelpuntloos duel eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.Hoogeveen heeft nog zeer goede hoop op het kampioenschap, maar dan moet het met twee doelpunten verschil winnen van TONEGO in de wedstrijd die aankomende zaterdag wordt gespeeld. Daarnaast is het dan wel afhankelijk van het resultaat van Lutten, want als die ploeg in dat geval wint, dan nemen zij de titel mee naar huis. Hardenberg maakt ook nog een theoretische kans, maar dan moet het met ruime cijfers winnen van OZC Ommen.