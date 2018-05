Elim weer leider na winst bij Sweel

VOETBAL - Elim heeft in de 4e klasse E op zaterdag de leidende positie weer overgenomen van Achilles 1894 dat dit weekend niet hoefde te spelen. Elim deed dit door een 0-2 zege bij vv Sweel uit Zweeloo.

Achilles 1894 stond met een wedstrijd meer gespeeld op drie punten voorsprong, maar doordat de ploeg uit Assen dit weekend niet in actie hoefde te komen kreeg Elim de kans om het gat te dichten.Tegen het laag geklasseerde Sweel maakte de ploeg in het rood geen fouten en door doelpunten van Hermann Klomp en Jarno Prijs ging Elim met een 0-2 zege naar huis.Daardoor staat Elim nu met 54 punten uit 23 bovenaan in de 4e klasse E. Achilles 1894 heeft hetzelfde aantal punten, maar kent een minder doelsaldo. Aankomende zaterdag wordt het kampioenschap beslist als Elim speelt tegen Helpman en Achilles tegen Borger.