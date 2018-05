'Bij promotie van FC Emmen is nieuw stadion het allerbeste'

VOETBAL - Als FC Emmen promoveert naar de eredivisie, wordt het tijd voor een nieuw stadion, vindt bestuursvoorzitter Ronald Lubbers.

"Er zijn plannen om het stadion aan te pakken. Maar misschien moet er nog een schepje bovenop als je langdurig in de eredivisie wilt spelen", aldus Lubbers in het Radio Drenthe-programmaVolgens de voorzitter heeft het huidige stadion te kampen met achterstallig onderhoud, waar iets aan moet gebeuren. De club is daarover inmiddels in gesprek met de gemeente. Het stadion is in handen van de gemeente Emmen. Die kocht het toen de club in 2012 in zwaar weer zat."Een nieuw stadion is het allerbeste", vervolgt Lubbers. "In de huidige tijd weet je dat verbouwen en aanpassen niet heel gemakkelijk is. Per saldo kom je vaak op een hoger bedrag uit dan bij een nieuwe accommodatie." Lubbers denkt dat er voor een bedrag van rond de tien miljoen euro een nieuw stadion kan staan.De vraag is aan hoeveel mensen het stadion plaats moet bieden. "De capaciteit houdt ons de laatste week bezig. We gingen er steeds vanuit dat we voldoende hadden aan 5.000 tot 6.000 zitplekken. Maar nu vragen we ons af of dit wel genoeg is."Lubbers zit nu te denken aan 8.000 zitplaatsen en uiteindelijk misschien zelfs een uitbreiding naar 12.000.Een verbouwing of een nieuw stadion is niet het enige gevolg van een eventuele promotie naar de eredivisie. Lubbers wijst erop dat ook de seizoenskaarten iets duurder zullen worden. Niet te veel, want Emmen heeft natuurlijk wel belang bij een vol stadion. De inkomsten uit de seizoenskaarten maken zo'n tien procent van de begroting uit.Ook zal de begroting voor een deel automatisch opgeschroefd worden, doordat de inkomsten uit tv-gelden stijgen. Nu liggen die inkomsten op zo'n vier ton, dat zal groeien naar ongeveer 1,7 miljoen.Maar eerst moet FC Emmen zich morgen natuurlijk nog even waarmaken tegen Sparta in Rotterdam. Met de zenuwen zit het wel goed bij Lubbers. "Die zijn op dit moment onder controle. Maar de spanning zit er onderhuids wel."