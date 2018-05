Cadeautje fans: gesloopte Sparta-fiets voor spelers FC Emmen

VOETBAL - De Brigata Fanatico, de fanatieke supportersgroep van FC Emmen, zou de Brigata Fanatico niet zijn als er geen ludieke actie op poten zou worden gezet in aanloop naar de wedstrijd van het jaar, morgenmiddag, tegen Sparta.

De clubliefde is voelbaar. Ik ben trots dat we dat met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Na het ludieke spandoek van afgelopen donderdag 'Our Dick is bigger' overhandigden de supporters vandaag een fiets aan de selectie: een gesloopte 'Sparta'."Prachtig", aldus trainer Dick Lukkien. "De Brigata Fanatico leeft geweldig mee."Ben Oort, de secretaris van de Brigata Fanatico, nam direct na de training het woord en wenste de selectie veel succes en drukte ze nog even op het hart hoezeer de fans smachten naar promotie. "De clubliefde is dan zo voelbaar. Bij de Brigata, maar ook in de rest van het stadion. Ik vind het geweldig dat we dat met z'n allen voor elkaar hebben gekregen."