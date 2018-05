D-Day voor FC Emmen: Angst is maor veur eben, spiet is veur altied

VOETBAL - 'Haol joe mar nie in, stort joe dapper in de stried. Angst is mar veur eben, spiet is veur altied'. Het zijn de afsluitende zinnen op het A4'tje dat alle spelers en stafleden van FC Emmen gisteren kregen van de Brigata Fanatico na de laatste training voor de wedstrijd van het jaar tegen Sparta.

Het is de tekst uit het lied Angst is maor veur eben, spiet is veur altied van Daniël Lohues en het geeft perfect het belang aan van het duel tegen Sparta. Alles geven, niet met de rem erop, geen ontzag voor de tegenstander en al helemaal geen angst. Die angst is maar een momentopname, maar de spijt als je achteraf denkt dat het beter had gekund, neem je nog heel lang mee.FC Emmen wordt vanmiddag in Rotterdam ondersteund door 650 supporters, die rond half elf uit Emmen gaan vertrekken. Acht bussen, waaronder vier dubbeldekkers reizen af naar Het Kasteel.Bent u niet in Rotterdam vanmiddag, dan hoeft u toch niets te missen van het duel en alles daar omheen. Vanaf 14.00 uur doet Radio Drenthe Sport live verslag van het duel. Online houden we u van minuut tot minuut op de hoogte via de liveblog en vanaf 18.00 uur begint, alleen bij promotie van FC Emmen, de live tv-uitzending vanaf het Raadhuisplein in Emmen waar de Drentse club rond 21.00 uur wordt gehuldigd.