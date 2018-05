Het onderbuikgevoel van Dick Lukkien

VOETBAL - Dick Lukkien stapte gisteravond met een goed gevoel de bus in richting Rotterdam. "Laat Dick Advocaat maar vinden dat Sparta in het voordeel is. Ik moet dat nog zien. Afgelopen donderdag kreeg ik de bevestiging dat we met Sparta mee kunnen. Nu gaat het erom of we ons niveau kunnen halen."

"Mijn onderbuikgevoel zegt me dat de wedstrijd er aankomt", vervolgt Lukkien, "en het gevoel is goed.We beseffen dat we een droom van veel mensen kunnen laten uitkomen. Het zou in ieder geval geweldig zijn. Het is ieder gegund binnen deze club en deze omgeving en wij gaan er in ieder geval alles, maar dan ook alles aan doen om het voor elkaar te krijgen."Lukkien is geen bluffer, Lukkien is een realist. Hij zag zijn ploeg donderdag in het eerste kwartier angstig spelen, daarna niet heel goed, maar wel georganiseerd en volwassen. In de tweede helft was Emmen de bovenliggende partij, zonder echt grote kansen te krijgen. Toch was Emmen dreigend, met name uit standaardsituaties via specialist Youri Loen.De Veendammer leidde gisteren voor het laatst dit seizoen een training. "Daar dacht ik ook wel heel even aan toen ik het veld opstapte. Natuurlijk hoop je voorafgaand aan het seizoen dat het zo gaat. We hebben keihard gewerkt met z'n allen en dat seizoen dan met een echte finale eindigt kan je alleen maar van dromen. Het besef dat het een geweldige happening kan worden maak het extra bijzonder."Dick Advocaat, de coach van Sparta, wilde gisteren niets meer horen over de strafschop die zijn ploeg had moeten krijgen in Emmen. De oud-bondscoach wil zich niet verschuilen achter excuses, liet hij weten aan De Telegraaf. Volgens Advocaat heeft Sparta meer kwaliteit dan Emmen en moet het dat in cijfers gaan uitdrukken. "Maar FC Emmen heeft geen slechte ploeg", liet de Kleine Generaal donderdag nog weten. "In percentages... dan hebben wij 60 procent kans om te winnen", sloot Advocaat af.Lukkien denkt het zijne daarvan. "Wat heb ik aan percentages, ik snap dat Advocaat dat zegt en dat men het ook graag vantevoren wil weten. Ik vind dat het fiftyfifty is omdat donderdag bleek dat we een ploeg hebben die met Sparta meekan. Dan gaat het erom dat je het niveau haalt wat je kunt. Als we dat voor elkaar krijgen hebben we een goede kans om te winnen."De trainer van Emmen genoot gisteren tijdens de training. Hij zag niet alleen een volledig fitte groep, ook stonden er zo'n 200 supporters langs het veld om de spelers en staf succes te wensen in Rotterdam. "Dat vond ik echt mooi. Dat we een gesloopte Sparta-fiets krijgen van de Brigata Fanatico is ludiek. Die jongens hebben geweldig met ons meegeleefd. Je merkt dan ook hoe groot de clubliefde is. Maar niet allen bij de Brigata, ook bij andere supporters in het stadion leeft het. Ik ben er ontzettend trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen met z'n allen."