Mis niets van Sparta - FC Emmen Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen vanaf 14.00 uur live verslag.

VOETBAL - Vanmiddag niet op Het Kasteel in Rotterdam, maar wilt u toch niets missen van de allesbeslissende finale tussen Sparta en FC Emmen? Geen probleem. Via RTV Drenthe blijft u de hele dag op de hoogte.

Vanaf 14.00 uur doet Radio Drenthe Sport live verslag van het duel. Online houden we u van minuut tot minuut op de hoogte via de liveblog en vanaf 18.00 uur begint, alleen bij promotie van FC Emmen, de live tv-uitzending vanaf het Raadhuisplein in Emmen.



Bij promotie begint de huldiging rond 21.00 uur.