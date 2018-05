​Agenten ontsnappen aan de dood bij ongeluk: 'Eentje is alweer richting Sparta'

OOSTERHESSELEN - Wonder boven wonder kwamen ze er zonder kleerscheuren vanaf. Twee agenten sloegen gisteren drie keer over de kop met hun voertuig bij een aanrijding in Oosterhesselen.

De agenten waren op weg naar een melding en hadden zwaailicht en sirene aan. Op de Pandijk wilden ze drie auto's inhalen, maar de achterste automobilist had dat niet door. "Hij verklaarde dat hij de radio te hard aan had staan en niks in de gaten had", zegt een woordvoerder van de politie.Op het moment dat de agenten naast de achterste auto reden, sloeg de bestuurder plotseling linksaf. Een botsing was het gevolg. De politieauto kwam in de berm terecht, sloeg drie keer over de kop en kwam in de sloot naast de weg tot stilstand. "Ze hebben geen paaltje of boom geraakt. Anders hadden we een dodelijk ongeluk gehad."Zowel de agenten als de betrokken bestuurder kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. "De ene agent heeft een schram op zijn elleboog, de andere heeft helemaal niks. Dat is een man van 60 jaar, maar hij heeft niet eens spierpijn. Hij is zojuist richting Rotterdam gegaan voor Sparta - FC Emmen."