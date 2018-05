Pech voor FC Emmen-fans: busmaatschappij zegt bussen af

VOETBAL - De Brigata Fanatico moest gisteravond opeens alle zeilen bijzetten om de cruciale wedstrijd van hun club FC Emmen tegen Sparta niet te missen.

D-Day voor FC Emmen: Angst is mar veur eben, spiet is veur altied

Het onderbuikgevoel van Dick Lukkien

'Bij promotie van FC Emmen is nieuw stadion het allerbeste'

De fanatieke aanhang had drie bussen besteld om met 640 supporters naar Rotterdam te gaan, maar de busmaatschappij zegde de bussen op het laatste moment af. Opgegeven reden: een tekort aan chauffeurs.De supporters vonden na lang zoeken en bellen een busmaatschappij in Noordwijk bereid om hen met twee dubbeldekkers van Emmen naar Rotterdam te brengen. Om 11.30 uur vertrokken de fans vanochtend vanaf de parkeerplaats bij Wildlands richting de havenstad. Een uur later dan aanvankelijk gepland.Omdat de chauffeurs vanuit Noordwijk moesten komen, moeten zij onderweg ook nog een half uur verplichte rust nemen. Dat gebeurde al na een half uur rijden en vanuit de bus wordt al sceptisch getwitterd.160 supporters gaan vermoedelijk de eerste helft missen. Het is nog de vraag of ze de tweede helft wel redden. Vanaf het FC Emmen-stadion vertrokken ook vier bussen met supporters. Die gingen wel op tijd weg.De wedstrijd Sparta - FC Emmen, met als inzet een toegangsbewijs voor de eredivisie, begint om 14.30 uur en is te volgen via ons liveblog en op Radio Drenthe.