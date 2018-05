Deel dit artikel:











Luister live naar Sparta - FC Emmen Live: Sparta - FC Emmen (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Om 14.30 uur trapt FC Emmen af voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Sparta in de strijd om promotie naar de eredivisie. Op Het Kasteel in Rotterdam is een gelijkspel met minstens een doelpunt voldoende.





Luister hier live naar Radio Drenthe Sport. Verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma houden u op de hoogte vanuit Rotterdam.