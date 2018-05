Vanuit de auto of in de tuin: zo kijken we naar FC Emmen

EMMEN - In het stadion zitten 850 Emmen supporters, maar ook vanuit Drenthe moedigen veel supporters de club aan en kijken de wedstrijd.

En dat kan op de gekste plekken. Zo is in de auto de wedstrijd nog prima te volgen volgens Mooi Wark. Natuurlijk wel netjes achterin.In Emmen kijken veel supporters op het RaadhuispleinHet is heerlijk weer en veel supporters kijken de wedstrijd buiten. Bijvoorbeeld in de tuinOf met de radio aan op de camping