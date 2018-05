Hoogeveen kampioen na deceptie Alcides

VOETBAL – Hoogeveen is de nieuwe kampioen in de 1e klasse F. De ploeg won met 2-0 van Bergum en doordat directe concurrent Alcides tegen Noordster punten morste is de titel met nog één wedstrijd te spelen veilig gesteld. Dat is voor het eerst in zeventien jaar.

Hoogeveen kende geen sterk begin tegen Bergum en lange tijd bleef de stand op 0-0 gelijk staan. In de slotfase van de tweede helft maakten eerst Levon van Dijk en tien minuten voor tijd ook Björn Zwikker nog doelpunten en daarmee bezegelden ze de titel voor hun ploeg. Uiteindelijk werd de eindstand 2-0.Om het kampioenschap veilig te stellen was Hoogeveen nog wel afhankelijk van het resultaat van Alcides uit Meppel. Door de goede vorm die deze ploeg in de laatste weken liet zien werd hier echter nauwelijks rekening mee gehouden. De Meppelers gingen echter roemloos met 0-3 onderuit tegen het laag geklasseerde Noordster en schakelden zichzelf daarmee uit.Door het winnen van het kampioenschap promoveert Hoogeveen naar Hoofdklasse van het zondagvoetbal.Trainer Nico Haak zag zijn team niet goed voetballen, maar weet uiteindelijk dat het resultaat telt. "Wij gingen hier naar toe met de instelling dat we nog twee wedstrijden moesten winnen, maar we speelden niet goed en in een laag tempo. Toen we hoorden dat Alcides achter stond werkte dat als een stukje doping op ons spel. We wisten dat we aan een doelpunt genoeg hadden voor feest en dat is gelukt. En dat zeventien jaar na de laatste titel van de club, dat is geweldig", aldus Haak.