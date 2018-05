Deel dit artikel:











ROEG! vlog: waarom het slim is om laarzen aan te doen en een bijzondere vondst Loes en boswachter Bertil Zoer in het Hijkerveld (foto: RTV Drenthe)

Loes neemt ons in haar vlog weer mee achter de schermen bij de opnames van ROEG!. Deze week zijn Loes en boswachter Bertil Zoer in het Hijkerveld, waar Loes er achter komt dat het niet handig is om je laarzen in de auto te laten liggen. Ook doen Loes en Bertil een bijzondere ontdekking en doet producent Jan weer een dier na.





Wil je de hele uitzending zien? Dat kan hier