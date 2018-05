Deel dit artikel:











FC Emmen schrijft geschiedenis met promotie naar de eredivisie

VOETBAL - FC Emmen gaat voor het eerst in haar bestaan naar de eredivisie. Op Het Kasteel in Rotterdam won de ploeg van trainer Dick Lukkien vanmiddag op indrukwekkende wijze met 3-1 van Sparta.

De eerste helft was de helft van Michael Chacon. De middenvelder van FC Emmen was verantwoordelijk voor beide treffers.



Hoofdrol voor Chacon

Bij de 1-0, in de 28e minuut, verloor Chacon de bal aan Spierings op het middenveld, die simpel door kon lopen richting de zestien van FC Emmen en na een simpele kapbeweging raak schoot.



Tien minuten later maakte Chacon zijn fout helemaal goed. Hij was het eindstation van een hele fraaie aanval via Anco Jansen en diepgaande rechtsback Glenn Bijl. Bijl legde uitstekend terug en Chacon schoot diagonaal binnen: 1-1.



Videoscheidsrechter

In de beginfase van de tweede helft sloegen de harten van de Emmenaren weer een paar keer over toen Fred Friday in de zestienmeter van Emmen onderuit ging na licht vasthouden van . Net als afgelopen donderdag werd er in het oor gefluisterd vanuit Hilversum door de videoreferee (Kevin Blom vanuit Hilversum). Higler bestudeerde de beelden en oordeelde uiteindelijk dat er niets aan de hand was tot grote frustratie van de Spartanen.



Eredivisie

Maar de klappen die de thuisclub daarna te verwerken kreeg waren vele malen groter. Anco Jansen haalde in de 59e minuut verwoestend uit en liet Nienhuis volledig kansloos: 1-2. Het geloof was toen verdwenen bij de thuisclub. Helemaal nadat Alexander Bannink acht minuten later voor de beslissing zorgde: 1-3. De aanvaller van FC Emmen verscheen vrij voor het doel van Nienhuis en rondde beheerst af. Alle spelers en technische staf vierden het laatste doelpunt voor een bomvol uitvak.



De frustratie bij Sparta was groot. Kenneth Dougall werd vlak voor tijd met rood uit het veld gestuurd na een forste overtreding op Bannink.