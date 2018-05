Unieke promotie voor GOMOS na titel in 2K

VOETBAL - GOMOS heeft clubhistorie geschreven door de titel te grijpen in de 2e klasse K. De ploeg van trainer Wim Bakering won in de voorlaatste speelronde met ruime cijfers van MKV '29 uit Leeuwarden: 5-0.

Door die zege is koploper GOMOS niet meer te achterhalen door nummer twee Stadspark. Komend seizoen zal de club uit Norg voor het eerst in de 1e klasse uitkomen. De titel voor GOMOS hing na de cruciale overwinning van een week eerder al nadrukkelijk in de lucht. Door de 1-3 bij Stadspark nam de Drentse formatie een voorsprong van vier punten op de directe concurrent.Met MKV '29 trof GOMOS op de eigen Schapendrift bovendien een gemakkelijke prooi. De Friezen verzamelden deze competitie slechts twee punten en scoorden in totaal slechts zes keer. Bovendien veegde GOMOS een maand eerder in de uitwedstrijd al de vloer aan met MKV '29 (0-9).In het thuistreffen met de hekkensluiter werd de ban al in de derde minuut gebroken. Via een uitbraak nam Jannes Siegers de 1-0 voor zijn rekening. Het tweede doelpunt van GOMOS liet daarna een half uur op zich wachten. Ivo Drenth verdubbelde de marge met een diagonale inzet. In de 44ste minuut bepaalde aanvoerder Guido Koolen de ruststand op 3-0 dankzij een trefzekere schuiver.Na de hervatting kwam de winst van GOMOS geen moment in gevaar. De thuisclub kreeg verschillende kansen om verder afstand te nemen van de Friezen, maar de 4-0 bleef lang uit. In de slotfase vond Drenth echter alsnog het doel. Koolen legde vervolgens de eindstand vast op 5-0.Voor GOMOS is de titel een nieuw hoogtepunt in de opmars van de club. Het is namelijk al de derde promotie in vier jaar. GOMOS is bovendien de eerste ploeg uit de gemeente Noordenveld die gaat uitkomen in de 1e klasse.