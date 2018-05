Kampioen VKW terug naar eerste klasse

VOETBAL - VKW is op eigen veld kampioen van de tweede klasse L geworden. Hekkensluiter Raptim werd simpel met 4-0 aan de kant gezet, waarna de bloemen voor de blauw-witten uit Westerbork waren.

Na drie minuten ontplofte het fantastisch versierde sportpark in Westerbork. Topschutter Anjo Willems, slim weggelopen bij zijn mandekker, liet Raptim-doelman Bunskoek vanuit het zestienmetergebied kansloos. Na een kwartier verdubbelde rechtsback Robin Gerding de score.Met zijn tweede en derde goal zorgde spits Willems nog voor het rustsignaal voor de beslissing. De aanvaller tilde zijn subtotaal in de tweede klasse L naar 27. Terwijl beide ploegen de kleedkamer opzochten, werden emmertjes met bloemen naast de dug-out van VKW gezet.Na rust scoorde Frits Nijstad tweemaal vanuit buitenspelpositie. Het publiek in Westerbork werd ondertussen bezig gehouden door de jeugd. Gehesen in het blauw-wit deelden de pupillen bij de comfortabele voorsprong kampioensshirts uit aan de supporters.Terwijl champagne na het eindsignaal werd ontkurkt was VKW-coach Wielink zichtbaar geroerd. Het kampioensduel betekende het laatste optreden in Westerbork voor de oefenmeester. Waar VKW na een jaar terugkeert naar de eerste klasse, gaat Wielink na de zomer met opponent Raptim aan de slag in de derde klasse.