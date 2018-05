Deel dit artikel:











​Kijk nu live: De spelers van FC Emmen op weg naar de huldiging Supporters van FC Emmen vieren feest (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De spelersbus is onderweg naar het Raadhuisplein in Emmen, waar het team van FC Emmen vanavond gehuldigd gaat worden. De ploeg schreef vanmiddag geschiedenis. De club van trainer Dick Lukkien promoveert voor het eerst naar de eredivisie na een 3-1 zege in Rotterdam tegen Sparta.





RTV Drenthe proeft de hele avond de sfeer op het Raadhuisplein en in de spelersbus, en doet op TV Drenthe verslag van de huldiging.



Kijk hier live naar de festiviteiten en de huldiging van FC Emmen.



