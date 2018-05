Nieuw Buinen schudt Rolder Boys van zich af in degradatiestrijd

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft vanmiddag een cruciale overwinning geboekt op Rolder Boys in de eerste klasse F. Na een gelijkopgaande eerste helft waren de oranjehemden na rust niet te stuiten: 0-5.

Uitslagen zondagvoetbal

Hoogeveen kampioen na deceptie Alcides

Achilles 1894 top, MSC flop

Unieke promotie voor GOMOS na titel in 2K

- Kampioen VKW terug naar eerste klasse

Dankzij de overwinning staat Nieuw Buinen momenteel op een veilige 10e plek. Toch voelt de ploeg de hete adem van zowel GRC Groningen als LAC Frisia in de nek. Volgende week kan Nieuw Buinen zich definitief veiligspelen in de thuiswedstrijd tegen VV Emmen.Rolder Boys staat nu 13e en kan nog rechtstreeks degraderen. Hekkensluiter FC Assen won vanmiddag namelijk met 4-2 van SVBO en verkleinde het gat met de Roldenaren tot slechts 2 punten. Rolder Boys gaat volgende week op bezoek bij Noordster, terwijl FC Assen naar GRC Groningen gaat.Op sportpark Boerbos vochten beide teams stevige duels uit en waren er over en weer kansen te noteren. Rolder Boys-keeper Robin Geertsma moest optreden na schoten van Thijs Hateboer en Arne van der Made. Aan de andere kant had Ryan Bruinsma het vizier niet op scherp staan. Hij schoot in kansrijke positie een keer op de paal en een keer net naast, waardoor de ploegen zonder doelpunten gingen rusten.Na een kleine tien minuten spelen in de tweede helft wist Nieuw Buinen de score te openen. Topscorer Koen Hateboer was niet zelfzuchtig en gaf de bal breed op Roy Hooiveld die gemakkelijk binnen kon tikken: 0-1. Nadat Ryan Bruinsma wederom een grote kans om zeep had geholpen verdubbelde diezelfde Roy Hooiveld de score.Ondanks diverse mogelijkheden bleek Rolder Boys niet in staat de achterstand te verkleinen. Aan de andere kant werd een knappe combinatie door het centrum wel afgerond door Muhittin Saglam: 0-3. Tien minuten voor tijd pikte Koen Hateboer ook zijn doelpuntje mee en in de slotfase maakte invaller Ezra Abbas de afstraffing voor Rolder Boys compleet door met een listig stiftballetje de 0-5 op het bord te zetten.