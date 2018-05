Achilles 1894 top, MSC flop

VOETBAL - In de hoofdklasse A heeft Achilles 1894 een voorschot genomen op de derde plaats in de eindstand. De ploeg van Paul Weerman won met 0-2 van Hollandia. MSC speelde tegen directe concurrent RKAVV, maar de ploeg uit Meppel ging met 5-3 ten onder.

Uitslagen zondagvoetbal

Hoogeveen kampioen na deceptie Alcides

Nieuw Buinen schudt Rolder Boys van zich af in degradatiestrijd

- Unieke promotie voor GOMOS na titel in 2K

- Kampioen VKW terug naar eerste klasse

Achilles 1894 stond vierde in de ranglijst en Hollandia één plaats lager. Na een half uur spelen zette Stijn Bosma de Asser ploeg op voorsprong en vlak voor het eindsignaal maakte hij ook de tweede treffer. Door de zege schuift Achilles weer voorbij aan Leonidas dat thuis tegen de nieuwe kampioen SJC met 4-8 verloor.MSC speelde uit bij RKAVV uit Leidschendam. Die ploeg stond één plaats achter de ploeg uit Meppel. Beide teams zijn veilig voor degradatie en speelden alleen nog voor de eer.De Meppelers begonnen goed door een vroeg doelpunt van Justin Benjamins, maar nog voor rust maakte Peter Lomonaco de stand gelijk. Na de rust kwam MSC opnieuw op voorsprong door een doelpunt van gelegenheidsspits Robin Kist die normaal gesproken als reservekeeper op de lijst staat. Camiel Fidom zette zijn ploeg niet veel later zelfs op een 1-3 voorsprong.In de laatste tien minuten van de wedstrijd werden de Meppelers nog compleet overlopen. Binnen een mum van tijd had RKAVV de achterstand omgebogen naar een voorsprong en uiteindelijk ging de overwinning na twee doelpunten in de blessuretijd naar de thuisploeg. MSC verloor met 5-3 en moest de negende plaats opgeven aan de winnaar.Achilles 1894 speelt volgende week de laatste wedstrijd tegen Alphense Boys. Hier kan de Asser formatie bij winst nog voorbij aan Silvolde, maar die ploeg moet dan verliezen van het in mineur stekende MSC.