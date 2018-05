Deel dit artikel:











Herbeleef de hoogtepunten van de promotie van FC Emmen met radiocommentaar Supporters en spelers van FC Emmen (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

VOETBAL - FC Emmen is vandaag voor het eerst in zijn geschiedenis gepromoveerd naar de Eredivisie door een geweldige 1-3 zege in Het Kasteel van Sparta.