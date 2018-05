Promotie FC Emmen is kracht van het collectief: 'Jongens ruimden elkaars shit op'

VOETBAL - Tranen stonden bij sommigen in de ogen, maar trainer Dick Lukkien hield na de gewonnen wedstrijd tegen Sparta droog. "Ik ben niet zo van het huilen, maar ben wel heel trots."

Hij kan een paar uur na de wedstrijd nog nauwelijks geloven dat hij volgend seizoen trainer is van een eredivisieploeg. "Het is nog wat onwezenlijk, maar we hebben het geflikt. FC Emmen in de eredivisie. Ik heb na de wedstrijd een paar minuutjes voor mezelf genomen. Dan komt het hele seizoen voorbij, de ups en de downs. We verloren aan het einde van de competitie drie thuiswedstrijden op rij. Nog een groter compliment voor deze ploeg dat we erin zijn blijven geloven."Wat is het geheim achter het succes van zijn ploeg? Het klinkt misschien cliché, maar dat is volgens Lukkien toch echt het collectief. "De jongens hebben elke dag keihard gewerkt. Zijn voor elkaar door het vuur gegaan en hebben elkaars shit opgeruimd. Zowel op trainings- als op wedstrijddagen. Er is een ongelofelijke spirit in deze ploeg. Alles voor het team."Youri Loen sluit zich bij de woorden van de trainer aan. "We hebben zo hard gevochten, zo hard gestreden. We zijn collectief heel goed, we strijden voor elkaar. daarbij kunnen we ook nog goed voetballen. In de tweede helft hadden we vandaag aardige momenten, we hebben gewoon verdiend gewonnen."FC Emmen kreeg tijdens de wedstrijd een déjà vu. Jeroen Veldmate ging in het strafschopgebied het duel aan met Sparta-spits Fred Friday. De spits ging onderuit, maar scheidsrechter Higler gaf geen strafschop. De videoscheidsrechter liet hem vervolgens de beelden nog eens terugkijken. Weer spannende minuten voor de Emmenaren, net als in de wedstrijd van donderdag. uiteindelijk bleef Higler bij zijn beslissing."Ik dacht zelf dat het geen penalty was", zegt Veldmate. "Maar ik hoor net dat hij 'm had kunnen geven. Maakt nu ook niet meer uit. De spits zei zelf trouwens dat het geen penalty was."