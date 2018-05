Domper voor Dost in bekerfinale na dramatische week

VOETBAL - Bas Dost heeft met Sporting Portugal de Portugese bekerfinale verloren. Vorige week werden de voetballers van Sporting nog op hun eigen trainingscomplex aangevallen door hooligans en vandaag moest de aangeslagen ploeg uit Lissabon met 2-1 buigen voor CD Aves.

De finale van het toernooi om de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi in het land, stond onder hoogspanning vanwege de gewelddadige aanval dinsdag op het trainingscomplex van Sporting. Trainer Jorge Jesus en diverse spelers, onder wie Dost, liepen daarbij rake klappen op.De Nederlandse spits speelde zondag met een grote pleister en na rust ook een groene bandage om zijn hoofd. De topschutter van Sporting had verwondingen opgelopen toen hij was geslagen met een riem. Dost twijfelde of hij de finale wel zou spelen, maar besloot toch mee te doen omdat hij zijn ploeggenoten niet in de steek wilde laten. De gestopte international van Oranje haalde ook kracht uit de vele steunbetuigingen van de Sporting-fans Dost miste wel een open kans. De spits had de bal na een redding van de 42-jarige doelman Quim voor het intikken, maar raakte de lat. De nederlaag leidde in het supportersvak tot woede en de nodige vechtpartijen en diverse spelers stapten huilend van het veld.