Onderzoek handgranaatincident Admilson R. blijft bij OM Arnhem

ARNHEM/HAVELTE - Het onderzoek naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig blijft bij het Openbaar Ministerie in Arnhem. Dat heeft het College van procureurs-generaal besloten, de baas van het OM. Wel wordt het onderzoek geleid door een andere officier van justitie.

Advocaat Sébas Diekstra vroeg vorige maand namens zijn cliënt Erik Groenendijk om een nieuw team, omdat het OM in Arnhem niet meer onbevangen zou zijn in deze zaak. Het OM wilde het onderzoek in eerste instantie niet heropenen, dat gebeurde pas na een procedure bij het militair gerechtshof Volgens het Openbaar Ministerie kan de zaak niet worden overgedragen, omdat alleen het OM Oost-Nederland zich bezighoudt met misdrijven die zijn gepleegd door militairen.Erik Groenendijk en Admilson R. waren in 2010 betrokken bij een incident met een handgranaat op een Nederlandse basis in Afghanistan. De handgranaat ontplofte in een pantservoertuig, een zogeheten Bushmaster. Beide militairen werden er korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht op Camp Coyote in Uruzgan. Groenendijk overleefde de aanslag ternauwernood.R. werd jaren later samen met zijn broer tot levenslang veroordeeld vanwege drie roofmoorden in Drenthe. Het militair hof vindt dat er nog niet volledig uitputtend onderzoek is gedaan naar het scenario dat Admilson R. de granaat in de Bushmaster heeft gegooid. Ook moet broer Marcos R. worden gehoord, omdat Admilson tegen hem heeft bekend. Later trok hij die verklaring weer in.