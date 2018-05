'De droom van FC Emmen is uitgekomen'

VOETBAL - "Het is gelukt! Dit is echt prachtig, ik word met zo'n heerlijk gevoel wakker. We hebben met elkaar historie geschreven." FC Emmen-directeur Ben Haverkort kan het eigenlijk nog niet helemaal geloven. Maar het is toch echt gebeurd: FC Emmen is gepromoveerd naar de eredivisie.

Promotie FC Emmen is kracht van het collectief: 'Jongens ruimden elkaars shit op'

33 jaar lang droomde de club van de eredivisie. Een paar keer leek FC Emmen dicht bij promotie, maar nooit kwam het ervan. En toen werd het 20 mei 2018. FC Emmen verslaat Sparta op Het Kasteel in Rotterdam met 3-1. De eredivisie is een feit. "De droom is uitgekomen", aldus Haverkort.Gisteravond werden de spelers gehuldigd op een bomvol Raadhuisplein in Emmen. "Ongelooflijk, wat een mensenmassa. Overal zag je rood-witte shirts", zegt Haverkort. "Ik zei nog tegen onze bestuursvoorzitter Ronald Lubbers dat we deze beelden normaal gesproken altijd bij andere clubs zagen." Maar nu waren het juichende supporters vanclub.Trainer Dick Lukkien zei het gisteren al: de promotie van FC Emmen is een teamprestatie geweest. Directeur Ben Haverkort kan zich daar alleen maar bij aansluiten. "Iedereen heeft op zijn manier een bijdrage geleverd. De spelers en de staf natuurlijk, maar ook al het kantoorpersoneel en de vrijwilligers. En de supporters uiteraard, want zij waren echt krankzinnig gisteren. Wat een volksfeest."Donderdag eindigde de eerste finalewedstrijd tegen Sparta in Emmen nog in 0-0. Toch maakte Haverkort zich gisteren geen zorgen toen Sparta eerst nog op een 1-0 voorsprong kwam. "Wij moesten sowieso scoren als we het niet op penalty's wilden laten aankomen. En meestal scoren wij wel in uitwedstrijden. Bovendien had Sparta niet het geloof om te winnen."FC Emmen kwam nog voor rust op gelijke hoogte via Michael Chacon. In de tweede helft waren de Emmenaren heer en meester en liepen ze dankzij goals van Anco Jansen en Alexander Bannink uit naar een 3-1 voorsprong. "Sparta was nergens meer in de tweede helft", vertelt Haverkort. "Ik denk dat wij in de play-offs hebben laten zien dat we verdiend gepromoveerd zijn."Voor de club gaat er het nodige veranderen de komende tijd. Zo wordt de begroting opgeschroefd, komt er meer televisiegeld binnen en zal er contractueel ook nog wel het een en ander gebeuren. Haverkort wil er nog niet al te veel op vooruitlopen. "We gaan eerst even van de promotie genieten. Vanaf woensdag gaan we met elkaar zitten, want er komen wel wat dingen op ons af. Maar hoe dat allemaal in elkaar steekt, bespreken we op kantoor met de deur dicht."