Huldiging FC Emmen vlekkeloos verlopen: 'Alles liep zoals we hadden gehoopt'

EMMEN - Zo'n 15.000 mensen waren gisteren op het Raadhuisplein in Emmen voor de huldiging van de selectie van FC Emmen. Een huldiging, die volgens burgemeester Eric van Oosterhout perfect verliep.

"Ik stond even bovenin het theater en zag dat het plein echt he-le-maal vol stond", vertelt hij. "De wedstrijd was al geweldig, maar daarna was het ook heel gezellig."De afgelopen dagen werd hard gewerkt om alle draaiboeken alvast klaar te hebben, voor het geval FC Emmen zou promoveren. "Toen de wedstrijd rond 16.15 uur was afgelopen, was het:, nu gaan we los. Vervolgens liep alles precies zoals we hadden gehoopt."Van Oosterhout hoopte op grote drukte op het Raadhuisplein, maar zó druk had hij het niet verwacht. "Het weer was goed en de sfeer was fantastisch. Het leeft echt enorm. Met het aantal mensen op het plein kun je twee keer de Oude Meerdijk vullen", aldus de burgemeester. De huldiging verliep verder zonder incidenten.Wat de promotie van FC Emmen betekent voor de regio en voor de rest van Drenthe, durft Van Oosterhout nog niet te zeggen. "Maar het geeft in ieder geval een gevoel van trots, want dit doet wat met de mensen."