Sanne Bouwmeester grijpt net naast tweede districtstitel

WIELRENNEN - Vorig jaar won Sanne Bouwmeester uit Westerbork in Harkema nog de Noordelijke districtstitel bij de dames. Vanmiddag in Gieten greep ze er in de eindsprint van zes nét naast. Danique Braam uit Veenwouden ging er met de titel vandoor.

De vrouwen reden een wedstrijd over 72 kilometer verdeeld over tien omlopen van ruim zeven kilometer over de glooiende Hondsrug.



De derde plaats was voor schaatsster Marije Joling uit Assen. Fleur Nagengast uit Beilen, die in de finale nog solo probeerde weg te rijden uit de kopgroep, werd vierde.