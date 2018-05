Deel dit artikel:











GOMOS wacht op geld van Voetbal Inside-TOTO GOMOS hoopt op 1.500 euro (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - GOMOS is in afwachting van 1.500 euro van de TOTO. De club uit Norg verdiende het geldbedrag tijdens het tv-programma Voetbal Inside op RTL7.

Geschreven door Ger Hensen

In de TOTO speelde analist Johan Derksen wekelijks voor GOMOS. De koppositie in het klassement ging uiteindelijk op de valreep naar presentator Wilfred Genee, die daarmee de clubkas spekte van Potetos. Als winnaar werd het bij elkaar gespeelde geldbedrag zelfs verdubbeld, wat de Groningers in totaal 3.200 euro opleverde.



Toezegging

Volgens GOMOS is de toezegging gedaan dat ook de andere deelnemende clubs aan de Voetbal Inside-TOTO hun geld krijgen. Nu de laatste tv-uitzending van het seizoen achter de rug is, lijken het wedkantoor en RTL echter terug te krabbelen.



Boze brief

GOMOS-voorzitter Albert Drenth schreef inmiddels een boze brief in een poging om de door Derksen bij elkaar gesprokkelde 1.500 euro alsnog te ontvangen. De kersverse kampioen van de 2e klasse K bij de zondagamateurs wil het geld gebruiken voor een nieuw materiaalhok.



Leuk bedrag

"Wij proberen zeker bij onze vrienden van RTL en de TOTO alsnog die 1.500 euro binnen te halen. Wij vinden dat we daar recht op hebben", aldus Drenth. "Die toezegging is een aantal keer gedaan, zowel tijdens als na de uitzending van Voetbal Inside. Wij kregen te horen dat er een leuk bedrag voor ons beschikbaar was."