Drents Museum stopt anderhalf miljoen euro in verbouwing

ASSEN - Het Drents Museum in Assen trekt anderhalf miljoen euro uit voor een verbouwing. Die verbouwing zou nodig zijn om de twee delen van het museum beter op elkaar te laten aansluiten.

In januari gaf directeur Harry Tupan al aan dat het museum zou worden verbouwd: "In 2011 hebben we een prachtige nieuwe vleugel opgeleverd en in gebruik genomen. Dat had een enorme bezoekersstroom tot gevolg. Maar daardoor zijn andere delen van het museum iets minder benut. Het hele museum moet worden uitgebuit om nieuwe dingen te kunnen doen"Volgens het Dagblad van het Noorden wordt de voormalige Abdijkerk een permanente expositieruimte waarin Drenthe centraal staat. Grote exposities, zoals The American Dream en eerder de Maya-tentoonstelling, zijn in het nieuwe gedeelte te zien. De verbouwing moet er dan toe leiden dat de twee delen beter met elkaar verbonden zijn.Verder wordt het cafégedeelte uitgebreid. "Zo kunnen we beter grote groepen ontvangen. We merken dat er bij openingen van tentoonstellingen als The American Dream te weinig ruimte is om veel mensen op te vangen", zegt Tupan tegen de krant.Volgens Dagblad van het Noorden neemt de provincie Drenthe, onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, 900.000 euro voor haar rekening, het museum 600.000 euro.