Vernieuwde opzet Concours Hippique Eext is een succes Dressuur, aangespannen sport en springen komen aan bod tijdens het CH Eext (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

EEXT - Al 89 jaar staat Eext rond Pinksteren in het teken van paardensport. Maar om het evenement met de onderdelen dressuur, springen en aangespannen sport interessant te houden voor de deelnemers en bezoekers, was een upgrade noodzakelijk.

Vorig jaar is er daarom begonnen met het vervangen van de grasmat voor een soort zandbodem.



Na flink sleutelen ligt er dit jaar een perfecte bodem, vindt voorzitter Marten Hilbolling: "Dit is een vlokkenbodem. Dat is een mengsel van zand en polyvlokken. Het biedt stabiliteit voor de ruiter en neemt veel water op, waardoor we in alle weersomstandigheden kunnen rijden."



Gelijke kansen

Een trouwe bezoekster geniet zichtbaar van de springruiters. "Met deze nieuwe bak zijn de kansen voor elke ruiter gelijk, dat was vroeger niet zo." Haar man, die zijn tuinstoel uitklapt, beaamt dat: "De ruiters hebben veel liever deze bodem dan gras."



Upgrade

Niet alleen de bak is vernieuwd, de opzet van het hele evenement is verbeterd. "We willen als nationaal evenement een internationale uitstraling hebben", zegt Hilbolling. En dus werden dranghekken vervangen voor een houten omheining. Ook hebben de genodigden een beter zicht op de wedstrijden doordat het terras van het VIP-gedeelte verhoogd is. Daarnaast is het een zesdaags evenement geworden.



Maar trekt de nieuwe opzet ook meer bezoekers? "We schatten dat we tussen de drie- en vierduizend mensen trekken op een dag als vandaag. En daar zijn we super tevreden over", aldus Hilbolling. "Bovendien hebben we er fantastisch weer bij!"



Negentigste editie

Hilbolling kijkt uit naar 2019, wanneer de negentigste editie gevierd zal worden.

"Dan gaan we zeker iets speciaals doen. Wat dat gaat worden, ga ik nu nog niet vertellen", lacht Hilbolling.