Wolf vestigt zich in Drenthe De wolf voor één van de cameravallen in Drenthe (foto: Staatsbosbeheer)

ASSEN - De wolf lijkt zijn plek te hebben gevonden in Drenthe. Sinds eind maart loopt er regelmatig een voorbij cameravallen in Midden-Drenthe. Ook in het Drents-Friese Wold wordt sinds een tijdje een wolf gezien. Om te kijken of het dier zich definitief hier gaat vestigen, wordt nu onderzoek gedaan.

De ontdekking van de wolf werd bij toeval gedaan. "We doen met cameravallen veel onderzoek naar dassen en daar sjokte hij toevallig voorbij", vertelt wolvendeskundige Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer.



Onderzoek

Om meer zekerheid te krijgen, wordt nu verder onderzoek gedaan. Dat gebeurt samen met de Provincie Drenthe. Ook moet uitgezocht worden of het om één of meerdere dieren gaat.



"Er zijn meerdere camera’s geplaatst om het vermoeden te bevestigen van de meer permanente aanwezigheid van de wolf. Maar pas bij zogenaamde ‘territoriale markeringen’ zoals keutels kan er via DNA vastgesteld worden welke individuele wolf of wolven het betreft en kan met zekerheid meer gezegd worden over een langdurig verblijf", legt Pot uit.



Eten uit de natuur

Nu er in Midden-Drenthe dus al een tijdje een wolf rondloopt, zijn er nauwelijks meldingen van dode schapen in het gebied.



"Het feit dat het dier hier al redelijk lang verblijft en dat er weinig meldingen van dode schapen komen, lijkt te onderbouwen wat we uit Duitsland horen. Hij leert zijn leefgebied kennen en jaagt dan vooral op wilde prooien. Nu hebben we nog geen kadavers gevonden, maar hij lijkt zich ermee te redden. Wel zijn er grote afstanden pootafdrukken gevonden en zien we plekken waar hij vaker langskomt", zegt Pot.



September

Hoewel de wolf nu al enige tijd in de provincie is, kun je nog niet zeggen dat hij zich definitief heeft gevestigd in Drenthe. Pas na een half jaar is er sprake van een territorium. "Dat weten we eind september", zegt Pot. "Eind maart zagen we de wolf voor het eerst voorbijkomen, daarna in april nog een keer en ook in mei was hij er weer."