Deel dit artikel:











Rick Ottema pakt Noordelijke districtstitel in Gieten Rick Ottema komt als eerste over de finish (Foto: Van Oost Media)

WIELRENNEN - Rick Ottema heeft in Gieten de Noordelijke districtstitel gewonnen. De Fries liet in de sprint Peter Merx en Patrick van der Duin uit Roden achter zich.

Geschreven door Karin Mulder

Een kopgroep van vier man kleurde de wedstrijd. Rick Ottema en Peter Merx kregen gezelschap van Martijn Dijkstra en Patrick van der Duin.



Daarachter reden acht mannen weg uit het peloton om de oversteek te maken. Slechts drie van hen wisten in de finale aan te sluiten. Winnaar Ottema was één van hen.



De mannen reden een wedstrijd over dik honderd kilometer.



Beloften

De titel bij de beloften ging naar Harthijs de Vries. Hij kwam solo aan in Gieten en hield Danny van der Tuuk uit Assen en Chiel Smit uit Zuidwolde achter zich.