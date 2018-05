Insluiper steelt geld uit café in Nieuw-Dordrecht

NIEUW-DORDRECHT - Uit een café aan de Vastenow in Nieuw-Dordrecht is gisteren geld gestolen. De dader heeft zich volgens de politie laten insluiten.

In de omgeving van het café is een verdachte zilverkleurige Ford Mondeo stationwagen gezien met hierin in ieder geval een vrouw met donker halflang haar.De motorklep van de auto stond open. Later is deze auto weggereden in de richting van Klazienaveen, terwijl de autoklep open stond. Mogelijk heeft deze auto iets met de insluiping te maken.Het is niet bekend hoeveel geld is meegenomen bij de diefstal.