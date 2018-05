Billington wint Grote Prijs tijdens CH Eext

James Billington in actie tijdens het CH Eext (foto: Van Oost Media)

James Billington was de snelste in de barrage (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - James Billington heeft de Grote Prijs van het CH Eext gewonnen. De Britse ruiter startte als laatste van de zeven deelnemers in de barrage.

Tot aan de rit van Billington ging de Drentse amazone Mareille van Geel aan de leiding. Ze zette met Flying Echo een foutloze rit neer in 38.07. Daarmee leek de amazone uit Gees op weg om haar succes van vorig jaar te herhalen op het evenement in Eext.Maar James Billington, verbonden aan de VDL-Stud in het Friese Beers, zette met de schimmelhengst Comfortuna de tijd op 37.68. Daarmee pakte hij de eerste prijs van 1500 euro tijdens de 89e editie van CH Eext.